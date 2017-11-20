Telman İsmailov kendisine yönelik suçlamalar hakkında yorum yaptı

Azeri asıllı iş adamı Telman İsmailov, Rusya tarafından gıyabında tutuklama kararı çıkarılan cinayet davasıyla ilgili konuştu. İsmailov suçlamaları reddetti.

Rossiya 1 televizyondaki bir programa telefon aracılığıyşa bağlanan iş adamı, "Hayatım boyunca tek bir suç işlemedim" dedi.

Moskova'da 1990-2009 yılları arasında faliyet gösteren Çerkivozskiy Pazarı'nın sahibi olarak tanınan ünlü iş adamı İsmailov, 2 kişinin cinayetini organize etmekle suçlanmış, hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılmış ve uluslararası aranan suçlular listesine alınmıştı.

Öte yandan İsmailov'un avukatı Marina Rusakova, müvekkilinin Rusya'ya gelme fırsatından yoksun olduğunu söyledi. Rusakova, "Eğer Telman İsmailov, hakkındaki suçlamaları önceden bilseydi kesinlikle Rusya'ya gelir ve masumiyetini kanıtlardı." dedi.

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