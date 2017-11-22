Kırgız lider Atambayev kol saatini gazeteciye hediye etti

Kırgız 'De Facto' gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Amantur Musagulov, görevden ayrılmaya hazırlanan Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in son basın toplantısında devlet başkanından kol saatini istedi. Atambayev, saati gazeteciye hediye ettikten sonra 'İyi ki takım elbisemi istemediniz' dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre gazeteci Musagulov, son basın toplantısında konuşan Atambayev'e rüyasında saatini kendisine hediye ettiğini gördüğünü söyledi.

6 yıl boyunca yaptıkları için devlet başkanına teşekkür eden gazeteci daha sonra da hatıra olarak Atambayev'den saatini istedi.

Atambayev de gazetecinin ricasını kırmayarak saatini hediye etti.

Atambayev'in "İyi ki takım elbisemi istemediniz" ifadelerini kullanması salonda kahkalara neden oldu.

Sputnik'e konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Almaz Usenov, saatin Atambayev'in herhangi bir hizmetten dolayı birilerine hediye ettiği saatlerden olduğunu belirtti.

Usenov'un açıklamasına göre saatin üzerinde Manas Destanı'nın kahramanı olan 'Aykol Manas' ismi yazılı.

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