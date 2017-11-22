Putin 14 Aralık'ta yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olarak düzenlediği yıllık basın toplantısını bu yıl 14 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in yıl sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladığı yıllık basın toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

Putin 13. yıllık basın toplantısı için yerli ve yabancı gazeteciler 1 Aralık saat 17.00'ye kadar akreditasyon yaptırabilecek.

Putin'in yıllık basın toplantılarının genellikle çok uzun sürdüğü biliniyor. Rekor ise 4 saat 40 dakika ve 100 soru ile 2008 yılındaki basın toplantısına ait. Rus lider, geçen yıl da 3 saat 50 dakika boyunca 62 soru kabul etmişti.

Akreditasyon yaptırmak için buraya tıklayın. (Rusça)

Geçen yılki basın toplantısının tamamı:

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