Rus iş adamı Süleyman Kerimov Fransa'da gözaltına alındı

Dağıstan asıllı Rus iş adamı Süleyman Kerimov Fransa'nın Nice havaalanında gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Ria Novosti'ye açıklama yapan Rus diplomatik misyon temsilcisi, Federasyon Konseyi üyesi olan Rus milyarder Kerimov'un polis tarafından gözaltına alındığını, konsolosluk yetkililerinin ise kendisiyle görüştüğünü belirtti.

Kerimov'un gözaltına alınmasının ne ile bağlantılı olduğu konusunda açıklama yapmayan elçilik temsilcisi, olayların ne şekilde gelişeceği konusunda da herhangi bir tahmin yürütmedi.

Rus yetkili, "Yerel makamlarla sürekli temas halindeyiz ve serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Basında yer alan haberlere göre Kerimov vergi borçlarından dolayı gözaltına alınmış olabilir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na Kerimov'un diplomatik dokunulmazlığı olduğunu hatırlatan bir yazı gönderdi.

Rusya Federasyon Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise durumun kontrol altında tutalacağı belirtildi.

Ria Novosti'nin aktardığına göre parlamentodan bir kaynak, Kerimov'un önceki gece gözaltına alındığını ve Fransa'ya kişisel işler için gittiğini söyledi. Avukatıyla da görüşen Kerimov'un hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifade ediliyor. Olayla ilgili yakın zamanda mahkeme yapılması bekleniyor.

Süleyman Kerimov, Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir senatör. Aktif olarak ticari faaliyetlerle uğraşıyor, Nafta Moskva adında bir holdingi var. Forbes dergisine göre, Rusya'nın en zengin iş adamları sıralamasında 21'inci oldu.

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2015 yılında Msokova'da açılan Merkez Camii'nin en büyük bağışçılarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte caminin açılışına katılan Kerimov, inşaat için 170 milyon dolara yakın bağış yapmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus