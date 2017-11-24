ABD'nin 'Black Friday'ine Rusya'dan rakip: 'White Saturday'

ABD'den dünyaya yayılan alışveriş çılgınlığı 'Black Friday'e Rusya'dan rakip geldi: 'White Saturday'.

Black Friday çılgınlığı son yıllarda Rusya'daki birçok mağazada görülebiliyor. Ülkedeki birçok alışveriş merkezi 'Black Friday'e günler kala 'Çernaya Pyatnitsa - Türkçe: Kara cuma)' reklamları yapmaya başlıyor.

Bu yıl ise ilginç bir gelişme yaşandı ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Minpromtorg), Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından önerilen 'Belaya Subbota - Türkçe: Beyaz Cumartesi' indirimli alışveriş günü fikrine destek verdi.

ABD ve daha birçok ülkede 'Black Friday' olarak bilinen indirim gününe benzer bir projenin Rusya'da 'Belaya Subbota' olarak uygulanması fikri, Liberal Demokrat Parti vekili Vasily Vlasov'dan çıktı.

Rusya'daki 'Çernaya Pyatnitsa' günlerinde Rus halkının çok fazla alışveriş yaptığını hatırlatan milletvekili, "Rusların parası yurtdışına gidiyor. Ev aletleri ve elektronik ürünler satın alıyorlar. Bu durum Rusya ekonomisi için kârlı bir şey değil." dedi.

Vlasov, yerli üreticiye destek vermek amacıyla 'Beyaz Cumartesi' adı altında, tüm yerli ürünlerin indirimli satılacağı bir gün tayin etmek istediklerini söyledi.

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ABD'den dünyaya yayıldı

Küreselleşmeyle birlikte Black Friday'de indirim yapma kültürü, ABD'den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.

Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.

Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor. İngiltere'de de 2010'dan itibaren Black Friday'e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.

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İndirim ve ekonomiye fayda konusunda işe yarıyor mu?

Black Friday'de ilan edilen bazı indirimler gerçek indirim oranlarını yansıtmıyor.

"Yüzde 50 indirimli" diye sunulan bir ürünü başka bir mağazada daha uygun fiyata bulmak mümkün olabiliyor.

Black Friday'in tüketicilere daha fazla para harcatarak ekonomiye bir katkı sunup sunmadığı da tartışma konusu.

Bazı araştırmalara göre insanlar Black Friday'de yaptıkları harcamalara karşılık Aralık ve Ocak aylarında daha az harcama yapıyor.

Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

HABERRUS