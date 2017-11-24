Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışacak ilk öğrenciler seneye yola çıkıyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nde (MEPhI) eğitim gören Türk öğrencilerin ilk grubu gelecek yıl mezun olacak.

Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Akkuyu ilçesinde kurulacak nükleer enerji santralinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Bu kapsamda nükleer enerji alanında uzman kadro yetiştirmek amacıyla Rusya'nın MEPhI üniversitesine gönderilen öğrenciler, 6.5 yıllık nükleer enerji mühendisliği eğitimin ardından Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayacak.

MEPhI Uluslararası Öğrenciler Fakültesi Başkan Yardımcısı Olga Petukhova, üniversitede 50 farklı ülkeden toplam bin 300 yabancı öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

"28 Şubat'ta ilk Türk mezunlarımızı vereceğiz"

Üniversitede nükleer enerji mühendisliği eğitimi alan Türk öğrencilerin mezuniyetinin yaklaştığını ifade eden Petukhova, "Gelecek yıl 28 Şubat'ta ilk Türk mezunlarımızı vereceğiz. Mezun olacak 35 öğrenci Türkiye'ye dönecek ve Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışmaya başlayacak" dedi.

230 Türk öğrenci eğitim görüyor

MEPhI'nin, Rusya'daki en iyi ilk beş üniversite içinde bulunduğunu aktaran Petukhova, "Üniversitede donanımlı laboratuvarların yanı sıra nükleer mühendislik öğrencileri için nükleer santrallerde staj imkanının bulunması öğrencilerin üniversitemizi seçmelerinin en temel etkenlerden biri. Burada hem teori hem de pratik bir arada veriliyor. Üniversitemizde 300 Vietnamlı, 230 Türk ve 50 Mısırlı öğrencimiz eğitim görüyor" dedi.

Petukhova, üniversitede bulunan 230 Türk öğrencinin 137'sinin Moskova'da, 93'ünün de Obninsk'deki kampüste eğitim aldığını söyledi.

Üniversitenin eğitim dilinin Rusça olduğunu ifade eden Petukhova, "Eğitimimizin ilk kısmı yoğun dil eğitimiyle başlıyor. İkinci dönemde Rusça'nın yanı sıra fizik, kimya, matematik, bilgisayar gibi temel dersler veriliyor. Takip eden yıllarda dallarına ayrılarak nükleer mühendislik eğitimi veriliyor. Öğrenciler dil eğitimiyle beraber toplam 6.5 yıllık bir eğitim alıyor" diye konuştu.

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