Çavuşoğlu'ndan Rus muhabire iltifat: Maşa güzel, ama bizim değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Soçi’de gerçekleştirilen, Rusya-Türkiye ve İran liderlerinin katıldığı üçlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın açıklaması sırasında Rus muhabire iltifat etti.

RIA Novosti haber ajansının Mariya isimli muhabiri soru sormak için kendisini takdim etmesinin ardından Çavuşoğlu, Rusça'da kullanılan ‘Maşa güzel, ama bizim değil’ anlamına gelen bir söz olan 'Horoşa Maşa, da ne naşa' ifadelerini kullandı.

Twitter'da Ria Novosti'nin Kremlin'i takip eden muhabirleri tarafından yönetilen 'Kremlevskiy pul - Kremlin havuzu' hesabından paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, RIA muhabiri Mariya'ya, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin konuştuğu salonda Rus kültürü bilgisini sergiledi: 'Horoşa Maşa, da ne naşa'"