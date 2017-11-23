Erdoğan'ın sandalyesini kim devirdi?

Dün Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleştirilen Rusya-Türkiye-İran liderler zirvesinin sonunda yaşanan bir olay sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Görüntülerde, ortak basın toplantısının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu sandalyenin Putin tarafından itilerek düştüğü görülüyor. Ancak farklı açıdan çekilen ikinci görüntüye bakıldığında ise olayın öyle olmadığı anlaşılıyor.

İlk görüntü: Sandalyeyi Putin devirmiş gibi görünüyor

İkinci görüntü: Burada ise sandalyeyi Erdoğan'ın düşürdüğü daha net belli oluyor

HABERRUS