Putin'in 'rakibine' ilk müdahale: Savcılık, Sobçak'ın Kırım hakkındaki sözleri için soruşturma başlattı

Rusya'da 2018 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan medyatik gazeteci Kseniya Sobçak'a ilk müdahale geldi. Rusya Başsavcılığı Sobçak'ın Kırım'ın uluslararası hukuk normlarına göre Ukrayna'ya ait olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kendisini 'herkese karşı' bir aday olarak tanımlayan Sobçak, daha önce Kırım'ı Ukrayna topraklarına ait olarak gördüğünü söylemişti. Sobçak bugün yaptığı açıklamada savcılıktan yazılı bir kağıt aldığını ve Kırım hakkındaki sözleri nedeniyle kendisine soruşturma açıldığını doğruladı.

Seçimlerde aday olacağını açıkladıktan sonra 24 Ekim'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Sobçak, konuyla alakalı bir soruya, "Doğrudan cevap vereceğim, düşündüğümü kaçmadan söyleyeceğim. Uluslararası hukuk açısından Kırım Ukrayna’nın. Nokta." demişti.

HABERRUS