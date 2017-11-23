Fransa'da gözaltına alınan ve vergi kaçakçılığı ile suçlanan Rus senatör Süleyman Kerimov, 5 milyon avro kefaletle serbest bırakıldı. Kerimov'un dava bitene kadar Fransa'yı terk etmesi de yasaklandı.

Nice şehri Savcısı Jean-Michel Pretre tarafından basına yapılan açıklamada, Kerimov'un 5 milyon avro kefalet dışında, pasaportunu el koyulduğu, haftada birkaç kez polis karakoluna gitmesi ve bazı kişilerle iletişim kurmaması gerektiği de ifade edildi.

Kerimov Fransa'da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından yargılanacak.

Fransız yasalarında, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından beş yıl hapis ve 500 bin avroya kadar para cezası, ağırlaştırıcı koşullarda ise, on yıla kadar hapis ve bir milyon avroya kadar para cezası ve mülkiyetlere el koyma cezaları bulunuyor.

Karimov'un avukatı Nikita Sçev ise mahkemenin kararı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kerimov'un Nice'de tutuklanmasının ardından Fransa'ya bir nota yollamış, Kerimov'un dokunulmazlığı olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Kerimov'un çıkarlarını korumaya yönelik çalışmaların devam edeceği söylenmişti.

Süleyman Kerimov - Rusya'ya bağlı Dağıstan Federasyonu Konseyi üyesi. Nafta Moskva'nın sahibi ve yöneticisi. Forbes dergisine göre Rusya'nın en zengin iş adamları arasında 21. sırada yer alıyor.

HABERRUS