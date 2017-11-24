Hayrettin Aydınbaş, Karlov soruşturması kapsamında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı

Yaklaşık bir yıl önce suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara eski Büyükelçisi Andrey Karlov’a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da resim sergisi açılışı sırasında Büyükelçi Karlov polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov suikastine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulandı. Şüphelinin sorgusunun ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Türksoy, Gündem Rusya ve Gündem Avrasya dergilerinin yayıncılığının yanı sıra ayrıca TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın da yapımcısı olan Aydınbaş'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen 'Gülen Cemaati' soruşturması kapsamında “bölge tarama mesullerinden” biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu bildirildi.

Aydınbaş'ın İstanbul’daki soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu itiraf ettiği, ancak 2008 yılından bu yana Gülen cemaati ile irtibatının koptuğunu söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında Aydınbaş'ın 2012-2013 yıllarında Gülen cemaati üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Önder Aytaç ile telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Aydınbaş'ın Aralık 2016’da Moskova’da düzenlenen ve Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’ün de katıldığı “Türk-Rus İlişkilerine Ekonomik Bakış” isimli panelin organizatörü olan Eurasian House’un da genel direktörü olduğu bildirildi.

Kaynak: Hürriyet