Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Andrey Karlov büstü açıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde, yaklaşık bir yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rusya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un büstü açıldı.

Törene Karlov'un eşi Marina Karlova, Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna katıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Yerhov, şuanda Rus-Türk ilişkilerinde yaşanan sağlıklı tırmanışta, Andrey Karlov’un çok ciddi şahsi katkılarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye’de Karlov adının caddelere verilmesi ve anısına müsabakaların düzenlenmesini de hatırlatan Yerhov, "Bugün burada toplanan bizler, Karlov'un o iyi kalpli, aydın ve kibar kişiliğine ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Karlov, bir araya geldiği Rus veya yabancı meslektaşları, misafirleri, ve hatta sokakta yürüyen kişilere bile gülümsüyor ve neşesini aktarıyordu. Her zaman anlayış gösterir, yardım ederdi ve bundan mutlu olurdu." dedi.

Bugün açılan anıtın tüm dünyadan toplanan paralarla yaptırılmış olduğunu hatırlatan Rus Büyükelçi, bu sayede Rusya'da ve diğer tüm ülkelerde görev yapan Rus diplomatların Karlov'un anısını ölümsüzleştirdiğini ifade etti.

HABERRUS