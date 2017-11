Batum'da Türk iş adamına ait otelde yangın: 12 ölü

Gürcistan'ın Batum şehrinde bulunan 'Leogrand Hotel & Casino' isimli otelde çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında Gürcistan, Türkiye ve İsrail vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Yangının 4 saat sonra kontrol altına alındığını belirten yetkililer, içeride kimsenin kalmadığını tahmin ediyor. Binadan 100'den fazla kişi tahliye edildi.

Dumanların yükseldiği binada soğutma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre yangın otelin SPA salonunda çıktı.

Breaking: 4 people died, unidentified number injured in a fire in #Batumi five-star #Leogrand Hotel & Casino. 3 fire-fighters have also been injured. #Georgia pic.twitter.com/1t50JYVhhb