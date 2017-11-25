Putin'den Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye taziye mesajı gönderdi. Mısır devlet televizyonuna göre saldırıda en az 235 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin mesajında şu ifadelere yer verdi, "İbadet esnasında sivil insanların öldürülmesi, zulmü ve kinciliği ile şaşkına döndürüyor. Bir kez daha, teröristlerin insan ahlakı kavramına tamamen yabancı olduğuna ikna olduk."

Putin, uluslararası terörizme karşı savaşta, Rusya'nın dost Mısır'la daha fazla işbirliği kurmaya hazır olduğunu vurguladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, yaralıların da bir an önce iyileşmesini dilediğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'da bulunan Rus vatandaşlarına uyarı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle ülkede bulunan Rus vatandaşlarını temkinli olmaları ve terör tehlikesinin yüksek olduğu bölgeleri ziyaret etmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

Patrik Kirill'den açıklama

Cumhurbaşkanı Sisi'ye başsağlığı dileklerini ileten Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, saldırı için "aşırılık yanlısı kişilerle kendilerini Müslüman olarak nitelendirenler arasında hiçbir bağ olmadığına delil" dedi.

Kirill sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda şunları söyledi, "Dua sırasında müminlerin öldürülmesi, aşırılık yanlısı kişilerle kendilerini Müslüman olarak nitelendirenler arasında hiçbir bağ olmadığına en büyük delil."

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