Kurtulmuş, Ardahan'da bulunan ceset hakkında konuştu: Rus komutanı ama Polonya asıllı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ardahan’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken tabutun içerisinde cesedi bulunan Rus komutanın Rus ama Polonya asıllı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Kars Müzesi’nde muhafaza altına bulunan Rus komutanın naaşını Bakan Ahmet Arslan ile birlikte görerek Müze Müdürü Necmettin Alp’ten bilgiler aldı. Daha sonra Kars Valiliği'ne geçen Bakan Kurtulmuş, burada Rus komutanla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kurtulmuş, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'ın, Rus ama Polonya asıllı olduğunu söyledi.

Bir takım açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan, "Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanımızın Polonya ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Buradaki yatan kişinin bir Rus komutanı ama Polonya asıllı birisi olduğunu biliyoruz" dedi.

Polonya'ya iade edilebilir

Kurtulmuş, "Polonya’daki aile fertlerinin kimler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir iade sürecinin yazışmalarını başlattık. Biz bunu Polonyalılara iade etme konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi, mektuplarımızı, onlardan bize yazışmalar geldi. Sonuçta tabi Rus komutan olduğu için Ruslar’da bunun içerisinde olacak. Polonyalıların talebi onu ait olduğu yere götürüp orada defnetmek. Orada bir mezar, belki bir anıt mezar inşa etmek" diye konuştu.

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