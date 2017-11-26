Tutuklanan gazeteci Hayreddin Aydınbaş'ın eşi: İftira atıldı

Geçen yıl suikaste uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Hayreddin Aydınbaş'ın eşi Yekaterina Aydınbaş, kocasına iftira atıldığını savundu.

Geçen yıl suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TRT Avaz'da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın eşi Yekaterina Aydınbaş, Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydınbaş, "Türkiye'de ve Rusya'da bilinen bir gazeteci olan ve en zor zamanlarda dahi Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinden ve iki ülke arasındaki krizin bir an önce çözülmesinden yana olan Hayreddin Aydınbaş'ın tutuklanması ve bu şekilde suçlanması, Rusya ile Türkiye'nin arasını tekrar bozmayı amaçlıyor. Bunun arkasında kimlerin olduğunu bilmiyoruz, fakat eşim kesinlikle hak etmediği halde tutuklandı" diye konuştu.

Yekaterina Aydınbaş, ‘Türk adalet kurumlarının Andrey Gennadyeviç Karlov'un suikastından sorumlu gerçek suçluları bulup cezalandıracağına' inandığını da sözlerine ekledi.

19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da resim sergisi açılışı sırasında Büyükelçi Karlov polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov suikastine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmıştı.

Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Altınbaş, Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulanmış, şüphelinin sorgusunun ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandığı bildirilmişti.

HABERRUS (Foto: VK)