Erdoğan'dan mükemmel Türkçe bilen Peskov'a: Peskov! How are you?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta katıldığı Soçi zirvesinde, çok iyi derecede Türkçe bilen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a "Peskov! How are you?" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek için Soçi'ye gelen Erdoğan'ı Başkanlık konutu önünde Putin ve Peskov karşılamıştı. Putin'le tokalaşırken "Hello, good evening" diyen Erdoğan, daha sonra karşısında Peskov'u görünce, "Peskov! How are you?" dedi.

Peskov ise Erdoğan'ın sözlerine Türkçe "Hoşgeldiniz" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Erdoğan Peskov'un iyi derecede Türkçe bildiğini hatırlayarak, "Sana ben niye iyi misin demiyorum ya" diyerek tebessüm etti.

HABERRUS