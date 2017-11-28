Rusya'da savaş atmosferi, yılbaşı süslerine de yansıdı

Rusya'nın Esad hükümetinin de desteğiyle 30 Eylül 2015 tarihinde Suriye'de askeri müdahaleye başladığı günden bu yana halk, savaş ve silah konularını daha fazla duymaya başladı. Suriye'de düşen Rus uçakları, hayatını kaybeden Rus askerler, yeni silah teknolojileri, S-400'ler, S-500'ler derken, yıl başı süsleri de bunlardan nasibini aldı. Yaklaşan Noel ve yılbaşı kutlamaları için Rusya'da tank ve savaş uçağı desenli süsler satışa sunuldu.

Sene sonunun yaklaşması ile birlikte tüm dünyada yılbaşı ve Noel hazırlıkları da hız kazandı.

Kutlamalarda özel bir yeri olan Noel süsleri ise Rusya'nın başkenti Moskova'da askeri renklere büründü.

Kızıl Meydan'ın en önemli alışveriş merkezi GUM'daki "Geleneklerimiz" temalı bölümde tank, savaş kamyonu, jet ve helikopter desenli süsler Rusların büyük ilgisini çekti.

Ürünler 2 bin Ruble yani 35 Dolar'dan satılıyor.

HABERRUS