Moskova ve İstanbul Instagram'ın en gözde şehirleri arasına girdi
Tüm dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformu Instagram, 2017 yılının 'en'lerini açıkladı. En popüler 10 şehir listesinde Moskova 3'üncü, St. Petersburg 7'inci ve İstanbul 9'uncu sırada yer almayı başardı.
İşte Instagram'ın 'en'ler listesi
1 - En fazla beğeni alan 10 fotoğraf
Beyoncé (@beyonce) – https://www.instagram.com/p/BP-rXUGBPJa/
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BbaImIfFr0h/
Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BZBHr4Pg5Wd/
Beyoncé (@beyonce) – https://www.instagram.com/p/BWg8ZWyghFy/
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BV7m0IZFj_p/
Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BS7VkPTg0-s/
Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BTkzIjIAsRK/
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BYTwfPVFVQY/
Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BRv1dAUgba7/
Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BW4LoqjgExn/
2 - En fazla beğeni alan 10 ünlü
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BZl9v6YFStc/
Leo Messi (@leomessi) – https://www.instagram.com/p/BXSt62SFYWj/
Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BY_-Fc7A0jH/
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BYLE2kRFAiG/
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BZx78l3FrZT/
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BagdW4FFMox/
Leo Messi (@leomessi) – https://www.instagram.com/p/BWGv3BWlPMe/
Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/Bao3FRQg2Yx/
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BX0cac2lm3B/
Emilia Clarke (@emilia_clarke) – https://www.instagram.com/p/BX5_r1xFWFX/
3 - En çok kullanılan 'hashtag'ler
love
fashion
photooftheday
photography
art
beautiful
travel
happy
nature
picoftheday
4 - Instagram'ın en popüler 10 şehri
New York, New York
London, United Kingdom
Moscow, Russia
Sao Paulo, Brazil
Paris, France
Los Angeles, California
Saint Petersburg, Russia
Jakarta, Indonesia
Istanbul, Turkey
Barcelona, Spain
4 - Instagram'da en popüler 10 lokasyon
Disneyland, Anaheim, USA
Times Square, New York City, USA
Central Park, New York City, USA
Tour Eiffel, Paris, France
Tokyo Disneyland, Tokyo, Japan
Disney’s Magic Kingdom, Orlando, USA
Musée du Louvre, Paris, France
Brooklyn Bridge, Brooklyn, USA
Disney California Adventure Park, Anaheim, USA
Las Vegas Strip, Las Vegas, USA
5 - En fazla takipçisi bulunan hesaplar
Selena Gomez (@selenagomez) – 130+ milyon
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – 116+ milyon
Ariana Grande (@arianagrande) – 115+ milyon
Beyoncé (@beyonce) – 108+ milyon
Kim Kardashian West (@kimkardashian) – 104+ milyon
Taylor Swift (@taylorswift) – 104+ milyon
Kylie Jenner (@kyliejenner) – 99.5+ milyon
Dwayne Johnson (@therock) – 96+ milyon
Justin Bieber (@justinbieber) – 93.9+ milyon
Kendall Jenner (@kendalljenner) – 84.8+ milyon
6 - Bu yıl en çok takipçi kazanan hesaplar
Cristiano Ronaldo (@cristiano) – 30 milyon+ yeni takipçi
Selena Gomez (@selenagomez) – 24 milyon+ yeni takipçi
Ariana Grande (@arianagrande) – 22 milyon+ yeni takipçi
Kylie Jenner (@kyliejenner) – 23 milyon+ yeni takipçi
Dwayne Johnson (@therock) – 22 milyon+ yeni takipçi
Leo Messi (@leomessi) – 21 milyon+ yeni takipçi
Neymar Jr (@neymarjr) – 20 milyon+ yeni takipçi
Beyoncé (@beyonce) – 17 milyon+ yeni takipçi
Justin Bieber (@justinbieber) – 16 milyon+ yeni takipçi
Kim Kardashian West (@kimkardashian) – 15 milyon+ yeni takipçi
7 - 2017'de popülerliğini artıran 'hashtag'ler
photography
travelphotography
memes
summer2017
naturephotography
meme
travel
fitnessmotivation
bts
photographer
8 - 2017'de en fazla Instagram Stories'i görüntülenenler
LeLe Pons (@lelepons)
Neymar Jr. (@neymarjr)
Olga Igorevna Buzov (@buzova86) (Rus TV sunucusu, oyuncu ve şarkıcı)
Kim Kardashian (@kimkardashian)
Amanda Cerny (@amandacerny)
Chiara Ferragni (@chiaraferragni)
Maluma (@maluma)
Anitta (@anitta)
Ariana Grande (@arianagrande)
Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)
9 - 2017'de en çok kullanılan fotoğraf filtreleri
Clarendon
Gingham
Juno
Lark
Moon
10 - En çok kullanılan Instagram Stories yüz filtreleri
Puppy
Bunny
Koala
Genius
Love
11 - En çok takipçisi bulunan evcil hayvanlar
jiffpom (@jiffpom) – Pomerian, US
nala_cat (@nala_cat) – Cat, US
Doug the Pug (@itsdougthepug) – Pug, US
Marutaro (@marutaro) – Shiba Inu, JP
Grumpy Cat (@realgrumpycat) – Cat, US
Marnie the Dog (@marniethedog) – Shih Tzu, US
Tuna (@tunameltsmyheart) – Chihuahua, US
Juniper&Fig (@juniperfoxx) – Fox, US
Lil BUB (@iamlilbub) – Cat, US
Loki (@loki_the_wolfdog) – Husky, US
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