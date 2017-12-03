Moskova ve İstanbul Instagram'ın en gözde şehirleri arasına girdi

Tüm dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformu Instagram, 2017 yılının 'en'lerini açıkladı. En popüler 10 şehir listesinde Moskova 3'üncü, St. Petersburg 7'inci ve İstanbul 9'uncu sırada yer almayı başardı.

İşte Instagram'ın 'en'ler listesi

1 - En fazla beğeni alan 10 fotoğraf

Beyoncé (@beyonce) – https://www.instagram.com/p/BP-rXUGBPJa/

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BbaImIfFr0h/

Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BZBHr4Pg5Wd/

Beyoncé (@beyonce) – https://www.instagram.com/p/BWg8ZWyghFy/

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BV7m0IZFj_p/

Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BS7VkPTg0-s/

Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BTkzIjIAsRK/

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BYTwfPVFVQY/

Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BRv1dAUgba7/

Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BW4LoqjgExn/

2 - En fazla beğeni alan 10 ünlü

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BZl9v6YFStc/

Leo Messi (@leomessi) – https://www.instagram.com/p/BXSt62SFYWj/

Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/BY_-Fc7A0jH/

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BYLE2kRFAiG/

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BZx78l3FrZT/

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BagdW4FFMox/

Leo Messi (@leomessi) – https://www.instagram.com/p/BWGv3BWlPMe/

Selena Gomez (@selenagomez) – https://www.instagram.com/p/Bao3FRQg2Yx/

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – https://www.instagram.com/p/BX0cac2lm3B/

Emilia Clarke (@emilia_clarke) – https://www.instagram.com/p/BX5_r1xFWFX/

3 - En çok kullanılan 'hashtag'ler

love

fashion

photooftheday

photography

art

beautiful

travel

happy

nature

picoftheday

4 - Instagram'ın en popüler 10 şehri

New York, New York

London, United Kingdom

Moscow, Russia

Sao Paulo, Brazil

Paris, France

Los Angeles, California

Saint Petersburg, Russia

Jakarta, Indonesia

Istanbul, Turkey

Barcelona, Spain

4 - Instagram'da en popüler 10 lokasyon

Disneyland, Anaheim, USA

Times Square, New York City, USA

Central Park, New York City, USA

Tour Eiffel, Paris, France

Tokyo Disneyland, Tokyo, Japan

Disney’s Magic Kingdom, Orlando, USA

Musée du Louvre, Paris, France

Brooklyn Bridge, Brooklyn, USA

Disney California Adventure Park, Anaheim, USA

Las Vegas Strip, Las Vegas, USA

5 - En fazla takipçisi bulunan hesaplar

Selena Gomez (@selenagomez) – 130+ milyon

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – 116+ milyon

Ariana Grande (@arianagrande) – 115+ milyon

Beyoncé (@beyonce) – 108+ milyon

Kim Kardashian West (@kimkardashian) – 104+ milyon

Taylor Swift (@taylorswift) – 104+ milyon

Kylie Jenner (@kyliejenner) – 99.5+ milyon

Dwayne Johnson (@therock) – 96+ milyon

Justin Bieber (@justinbieber) – 93.9+ milyon

Kendall Jenner (@kendalljenner) – 84.8+ milyon

6 - Bu yıl en çok takipçi kazanan hesaplar

Cristiano Ronaldo (@cristiano) – 30 milyon+ yeni takipçi

Selena Gomez (@selenagomez) – 24 milyon+ yeni takipçi

Ariana Grande (@arianagrande) – 22 milyon+ yeni takipçi

Kylie Jenner (@kyliejenner) – 23 milyon+ yeni takipçi

Dwayne Johnson (@therock) – 22 milyon+ yeni takipçi

Leo Messi (@leomessi) – 21 milyon+ yeni takipçi

Neymar Jr (@neymarjr) – 20 milyon+ yeni takipçi

Beyoncé (@beyonce) – 17 milyon+ yeni takipçi

Justin Bieber (@justinbieber) – 16 milyon+ yeni takipçi

Kim Kardashian West (@kimkardashian) – 15 milyon+ yeni takipçi

7 - 2017'de popülerliğini artıran 'hashtag'ler

photography

travelphotography

memes

summer2017

naturephotography

meme

travel

fitnessmotivation

bts

photographer

8 - 2017'de en fazla Instagram Stories'i görüntülenenler

LeLe Pons (@lelepons)

Neymar Jr. (@neymarjr)

Olga Igorevna Buzov (@buzova86) (Rus TV sunucusu, oyuncu ve şarkıcı)

Kim Kardashian (@kimkardashian)

Amanda Cerny (@amandacerny)

Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

Maluma (@maluma)

Anitta (@anitta)

Ariana Grande (@arianagrande)

Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

9 - 2017'de en çok kullanılan fotoğraf filtreleri

Clarendon

Gingham

Juno

Lark

Moon

10 - En çok kullanılan Instagram Stories yüz filtreleri

Puppy

Bunny

Koala

Genius

Love

11 - En çok takipçisi bulunan evcil hayvanlar

jiffpom (@jiffpom) – Pomerian, US

nala_cat (@nala_cat) – Cat, US

Doug the Pug (@itsdougthepug) – Pug, US

Marutaro (@marutaro) – Shiba Inu, JP

Grumpy Cat (@realgrumpycat) – Cat, US

Marnie the Dog (@marniethedog) – Shih Tzu, US

Tuna (@tunameltsmyheart) – Chihuahua, US

Juniper&Fig (@juniperfoxx) – Fox, US

Lil BUB (@iamlilbub) – Cat, US

Loki (@loki_the_wolfdog) – Husky, US

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