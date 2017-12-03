Vladikavkaz-İstanbul seferleri tekrar başlıyor

Rusya'nın Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki tek havalimanı olan Vladikavkaz'dan İstanbul'a uçuşlar bir yılın ardından tekrar başladı.

Vladikavkaz havalimanından yapılan açıklamada, "İstanbul'a uçuşlar bir yıllık duraksamanın ardından Utair havayolları aracılığıyla tekrar başlatıldı. Kuzey Osetya'da yaşayan veya burada bulunan vatandaşlar haftada iki gün (Çarşamba-Pazar) doğrudan Türkiye'ye uçabilir" denildi.

Vladikavkaz havalimanı Beslan şehrinde yer alıyor.

Utair'in web sitesinde yer alan bilgilere göre Vladikavkaz-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları 21 bin 708 rubleden (371 dolar) başlıyor.

HABERRUS