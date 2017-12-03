İstanbul'da Türk iş adamıyla görüşen Rus genç kız ölü bulundu

Rusya'nın St. Petersburg şehrinden kumarhanede çalışmak için Türkiye'ye giden 19 yaşındaki Tatyana Çehranova, bir aracın içerisinde ölü bulundu.

Rus medyasında yer alan haberlere göre Çehranova, Türkiye'ye yerleştikten bir ay sonra 28 yaşındaki Türk iş adamı İbrahim Yıldız ile İstanbul'da tanıştı. İbrahim, Rus kız arkadaşını ailesiyle de tanıştırdı ancak oğlu için başka dinden birini istemeyen aile, Tatyana'yı kabul etmedi.

Haberlere göre İbrahim ve Tatyana günübirlik tatil yapmak için İstanbul'da dağlık bir bölgeye gitti. Ertesi sabah ise Tatyana, bir aracın içerisinde kanlı ve vücudunda morluklarla ölü bulundu.

Gazetecilerin ulaştığı Tatyana'nın annesi, kızıyla her gün telefonda görüştüğünü, kızının ölüm haberi gelmeden bir gün önce erkek arkadaşıyla dağlık bölgeye gideceklerini ve bir gün sonra arayacağını söylediğin belirtti. Ancak anne bu mesajdan sonra Tatyana'dan bir daha haber alamadı.

Yine Tatyana'nın annesinin ifadelerine göre İbrahim'in avukatı Tatyana'nın ailesini arayarak, çiftin tatilden geri döndüğünde Tatyana'nın kendisini kötü hissettiğini belirtti. Ailenin ifadelerine göre ayrıca, avukat Tatyana'nın ailesine yüklü bir miktarda para yardımı da teklif etti ancak aile bunu reddetti.

Bir diğer kaynağa göre cesedi incelenen Tatyana'nın ayak parmakları arasında ve sırtında morluklar tespit edildi.

Rusya Konsolosluğu ölüm haberini doğruladı

Öte yandan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada 19 yaşındaki Rus genç kız Tatyana Çehranova’nın İstanbul’da öldüğü doğrulandı. Konsolosluk, "Genç kızın ölümü ile ilgili bilgiler teyit ediliyor. Türk mercilerin inceleme sonuçları elimize ulaşana kadar ölüm nedeni ile ilgili bir yorum yapmayacağız" dedi.

Zehirlenmiş, öldürülmüş olabilir

Rus medyasına yansıyan 'teyit edilmemiş' bilgilere göre Tatyana zehirlenmiş olabilir. Tatyana'nın ailesi, kızlarının ya İbrahim ya da ailesi tarafından, farklı bir dinden olduğu ve oğullarıyla ilişki kurduğu için öldürülmüş olabileceğini düşünüyor.

Hayat kadını olabilir

Ren TV'nin haberin göre Tatyana'nın internet üzerinden tanıştığı arkadaşlarından birisi, O'nun para karşılığında erkeklerle birlikte olan biri olabileceğini belirtti.

Habere göre bu kişi Tatyana ile gerçek hayatta görüşmedi ancak internet üzerinde yaptıkları konuşmada kendisiyle 1 gece için 500 dolar karşılığında cinsel ilişki kurabileceğini söyledi.

HABERRUS Fotoğraflar: _VK_