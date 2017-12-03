Putin, Oliver Stone'u Kremlin'de ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı ünlü yönetmen Oliver Stone'u Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Stone, kısa süre önce Putin'i anlatan bir belgesel çekmişti.

Kremlin tarafından paylaşılan görüntülerde Putin ve Stone'un büyük bir masada karşılıklı oturduğu ve çay içtiği görülüyor.

Açıklamada, "Putin, şahsi işleri için Moskova'da bulunan Stone'u Kremlin'e davet ederek elini sıkmak ve 'nasılsın?' diye sormak istedi." denildi.

Stone, kısa bir süre önce "Putin belgeseli" isimli bir film çekerek 4 bölümde yayınlamıştı. Belgeselin çekimlerinin yaklaşık 30 saat sürdüğü belirtilmişti.

O röportajdan bir kesit:

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