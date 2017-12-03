Moskova'da iki Türk vatandaşının 1 milyon 200 bin rublesi gasp edildi

Moskova'da Bulvar Dmitriya Donskogo caddesindeki bir avluda 30 Kasım akşamı saat 19:17'de iki Türk vatandaşına ait 1 milyon 200 bin ruble (20 bin dolar) gasp edildi.

Beşini Kanal'da (5-TV) yer alan habere göre saldırganlar, Türk vatandaşları Hasan M. ve Önder O.'nun içinde bulunduğu BMW X6 model aracın camına travmatik silah ile ateş etmeye başladı. Ardından otomobilin kapısını açan gaspçılar içerisinde Hasan M.'ye ait 200 bin ruble ve arkadaşı Önder O.'ya ait 1 milyon ruble bulunan çantayı alarak Hyundai marka bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Hasan M. ve Önder O.'nun bir Rus firmasında çalıştığı belirtildi.

Polis saldırganların peşine düştü ancak henüz yakalanan olmadı.

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