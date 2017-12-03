Türk inşaat şirketinden rüşvet alan FSB çalışanlarına hapis cezası

Moskova Garnizon Askeri Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) biri çalışan, diğeri emekli olan iki kişiyi, Türk inşaat şirketinden rüşvet almak suçlamasıyla 4,5 ve 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Karen Krayuhin ve Vladislav Novikov isimli iki kişi 'Esta construction' firması yetkililerinden 5 milyon ruble rüşvet alırken yakalanmıştı.

Rus haber ajansı Ria Novosti'nin haberine göre, Dagir Hasanov isimli avukat, "Mahkeme müvekkilim Novikov'a 4,5 yıl, Krayuhin'e ise 5 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca her ikisine 200'er bin ruble (3400 dolar) para cezası kesildi." dedi.

FSB çalışanlarının avukatı olan Hasanov, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Geçen yıl Rusya Federal Göçmen Dairesi, yasadışı işçi çalıştırdığı için Esta Construction'a 37 milyon ruble (630 bin dolar) idari para cezası kesmiş, ardından şirketin hukuk işleriyle ilgilenen avukatı Valeryan Koçergin, eskiden tanışık olduğu FSB çalışanları Krayuhin ve Novikov'a cezanın önemli ölçüde azaltılması için talepte bulunmuştu. Esta'nın avukatı, cezanın şirkete değil de gerçek bir kişi üzerine kesilmesini talep etmiş ve bunun için 5 milyon ruble 'rüşvet' teklif etmişti. Bu şekilde 630 bin dolarlık ceza önemli ölçüde azaltılacaktı.

Novikov ve Krayuhin Eylül 2016'da FSB'nin operasyonuyla gözaltına alındı. Koçergin, FSB binası yakınlarında Krayuhin'e 5 milyon ruble rüşvet verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine Savcılık tarafından "dolandırıcılık" suçuyla soruşturma başlatıldı.

Her iki sanık da aleyhlerindeki suçlamayı kabul etmiyor.

HABERRUS