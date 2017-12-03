Sahte vizeyle Ukrayna üzerinden Almanya'ya gitmek isteyen 2 Türk vatandaşı yakalandı

Ukrayna Sınır Muhafızları, pasaportlarında sahte Almanya vizesi bulunan iki Türk vatandaşının ülkeye girişini engelledi.

Sınır görevlileri tarafından basına yapılan açıklamada, Odessa havaalanından iki Türk vatandaşının pasaportlarında sahte Almanya vizesi tespit edildiği için ülkeye girişlerinin engellendiği belirtildi.

Ria Novosti'nin haberine göre, Ukrayna'nın Odessa şehrinden Berlin'e gitmek isteyen iki Türk vatandaşı, Türkiye'de yaklaşık 5 bin avroya sahte Şengen vizesi alarak ülkeye girmeye çalıştı.

Polis, 2 Türk vatandaşının sınırdan geçişini reddetti ve Ukrayna'ya giriş yasağı koydu.

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