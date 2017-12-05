ABD, Rusya'da dondurduğu vize işlemlerini tekrar başlatıyor

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Rusya'da 23 Ağustos'dan itibaren askıya aldığı vize işlemlerini tekrar başlatma kararı aldı. Elçilik, Rusya genelinde vize başvurularını 23 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında 'bir haftalığına' tamamen durdurmuş, Moskova dışındaki temsilciliklerde ise vize işlemlerine süresiz olarak ara vermişti. 11 Aralıktan itibaren Rusya'daki tüm ABD konsolosluklarında vize verme işlemi eskisi gibi devam edecek.

Kommersant gazetesine konuşan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, 11 Aralık'tan itibaren Rusya'nın St. Petersburg, Yekaterinburg ve Vladivostok'da bulunan ABD temsilciliklerinde vize verme işleminin tekrar başlayacağı müjdesini verdi.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da bu bilgi doğrulandı ancak işlemlerin 'belirli bir hacim'de sınırlı kalacağı hatırlatıldı. Çünkü ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine ülkedeki diplomatik çalışan sayısını 755 kişi azaltmıştı.

Açıklamada, "Çalışmalarımızı önemli ölçüde azaltılmış personel seviyesiyle yapmaya devam ediyoruz, bu da kaçınılmaz olarak vize hizmetlerinin hacminin azaltılması anlamına geliyor" denildi.

ABD, Ağustos ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Moskova hariç diğer şehirlerindeki konsolosluklarında vize verme işlemini durdurduğunu açıklamış, gerekçe olarak da mecburen azaltılan personel sayısını göstermişti.

1 Eylül'den itibaren Rusya'dan ABD vizesi almak isteyen tüm vatandaşlar Moskova'daki Büyükelçiliğe yönlendiriliyordu. Bu sebeple, vize almak isteyen vatandaşlara verilen randevu tarihine 45-50 güne kadar çıkarmıştı.

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