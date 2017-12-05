"ABD'nin Rusya'da yeniden vize vermeye başlama kararı 'olumlu'"

ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, dün yaptığı açıklamada, 11 Aralık’tan itibaren St. Petersburg, Yekaterinburg ve Vladivostok’ta Rus vatandaşlarına vize verme uygulamasının yeniden başlatılacağını duyurmuştu. Bugün açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı da kararı 'olumlu' değerlendirdiklerini, ancak kısıtlı sayıda vize verilecek olmasından üzüntü duyduklarını açıkladı.

"Bekleme süresi 85 güne kadar çıkmıştı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin 11 Aralık itibariyle St. Petersburg, Yekaterinburg ve Vladivostok'taki büyükelçiliklerinden yeniden vize vermeye başlama kararını doğru yönde bir adım olarak görüyoruz. Nitekim ağustos ayından beri vatandaşlarımızın vize almak için randevu bekleme süresinin 85 güne kadar uzaltıldığı Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'ne başvurmaları gerekiyordu. Ancak vizelerin eskisi gibi kısıtlı sayıda verilecek olması üzücü" diye ifade edildi.

23 Ağustos'tan beri askıdaydı

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği 23 Ağustos'tan itibaren Rusya genelinde turizm, geçici süreli çalışma, eğitim ve değişim programları gibi amaçlar için ABD'ye geçici süreli ziyaret amacıyla verilen göçmen olmayan vizeleri askıya alacağını duyurmuştu.

HABERRUS