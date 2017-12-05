Mihail Saakaşvili Ukrayna'da gözaltına alındı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), eski Gürcistan Devlet Başkanı, Odessa Valisi ve şimdiki Yeni Güç Hareketi’nin lideri olan Mihail Saakaşvili’nin evine baskın yaptı. Kaçmaya çalışan Saakaşvili, güvenlik güçlerini evinin çatısından atlamakla tehdit etti, daha sonra da gözaltına alındı.

Sputnik'in haberine göre Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'nin Kiev'de bulunan dairesine sabah saatlerinde güvenlik güçleri baskın yapıldı.

Evin önünde toplanan Saakaşvili’nin destekçileri ise olayı yasadışı olarak niteledi.

Güvenlik güçleri, avukatının Saakaşvili’nin yanına gitmesine izin vermedi.

Güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan Saakaşvili, o sırada evin çatısına çıktı ve kendisine dokunulması halinde aşağı atlamakla tehdit etti. Daha sonra güvenlik güçleri tarafından çatıdan indirilen Saakaşvili, güvenlik önlemleri altında polis aracına götürüldü.

SBU, daha sonra gözaltı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Saakaşvili’nin suç örgütü üyelerine destek vermek ve bu kişilerin suçlarını gizlemekten gözaltına alındığı belirtildi.

Daha önce de Saakaşvili hakkında Kiev’e karşı protestolarda yer almak, protestoları finanse etmekten soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de pazar günü miting düzenleyen Saakaşvili, Bağımsızlık Meydanı'nda kamp yapma çağrısında bulunmuştu.

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