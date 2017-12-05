Putin: Ortadoğu'da dini gerekçelerle zulüm yapılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de başta Hıristiyanların yaşadığı yerler başta olmak üzere neredeyse tüm topraklarının teröristlerden kurtarıldığını belirtti.

Ortodoks kiliseler heyetlerinin başkanlarıyla görüşen Putin, "Suriye'deki mevut durum yavaş yavaş değişiyor. Suriye ordusu, Rus askerlerin desteğiyle, Hristiyanların tarihi ikamet yerleri ülkenin neredeyse tümünü teröristlerden özgürleştirdi" ifadelerini kullandı.

Suriye'de son yıllarda on binlerce insanın teröristler tarafından öldürüldüğü ve evinden edildiğini, birçok manastır ve mabedin teröristler tarafından yağmalanıp yıkıldığını söyleyen Putin, Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer kurumların Suriye halkına insani yardım sağladığını belirterek, "Önemli olan sivil hayatın en kısa zamanda eski hale gelmesi, insanların ocaklarına dönmesi, mabetlerin yeniden inşa edilmeye başlaması. Rus Ortodoks Kilisesi ve Roma Katolik Kilisesi bu bağlamda önemli rol oynayabilir.

"Ortadoğu, Hıristiyanlığın beşiği ve Ortodoks inancının kaynağı"

Bu iki kurum, Suriye'de yıkılan kiliselerin yeniden inşa edilmesi amacıyla kataloğunu oluşturdu" dedi.

Modern dünyada manevi krizin, insan uygarlığının temelinde yatan gelenek ve ahlaki değerlerin devalüasyonun belirgin hale geldiğini kaydeden Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoktan kınanıp eskidiğini düşündüğümüz şeylerle, yani dini gerekçelerle yapılan zulümlerle tekrar karşı karşıyayız. Bunu özellikle Ortadoğu'da görüyoruz. Oysa bu bölge, Hıristiyanlığın beşiği ve Ortodoks inancının kaynağı".

Rusya'nın, Suriye'deki savaş sırasında zarar gören Müslüman ve Yahudi kutsal yerlerin onarımına da yardım edeceğini dile getiren Putin, "Hıristiyanlara ve diğer dinlerin temsilcilerine yardım edeceğiz. Buna İslam da dahil. Bildiğiniz gibi onlar da haydut, terörist ve radikallerin elinden çok zarar gördü. Yahudilere de yardım edeceğiz. Bazı Yahudi örgütler, kutsal yerlerinin onarımında yardım için bize başvurdu."

HABERRUS