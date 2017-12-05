'Rusya'yı en çok ziyaret eden yabancılar' listesinde Türkler 27. sıraya geriledi

'Rusya'yı en çok ziyaret eden yabancılar' listesinde Türkler 27. sıraya geriledi

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Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), 2017 yılında Rusya'yı en fazla ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarını açıkladı. Listeye göre Ukrayna, Kazakistan ve Çin'den yılın ilk 9 ayında 19 milyon kişi Rusya'yı ziyaret etti.

Yılın ilk 9 ayındaki rakamlara bakıldığında, Rusya'ya gelen yabancıların sayısında yüzde 2,8 oranında bir düşüş var.

Rusya'yı en fazla ziyaret eden yabancı ülkeler listesi şöyle:

1 - Ukrayna 6 milyon 640 bin

2 - Kazakistan 2 milyon 680 bin

3 - Çin 1 milyon 240 bin

4 - Finlandiya 781 bin

5 - Azerbaycan 655 bin

6 - Polonya 556 bin

7 - Almanya 500 bin

8 - Ermenistan 442 bin

9 - Moldova 396 bin

10 - Özbekistan 375 bin

11 - Abhazya 321 bin

12 - Estonya 310 bin

13 - Tacikistan 303 bin

14 - Moğolistan 301 bin

15 - Kırgızistan 294 bin

16 - ABD 253 bin

17 - Letonya 196 bin

18 - Litvanya 174 bin

19 - İngiltere 153 bin

20 - İtalya 152 bin

21 - Fransa 149 bin

22 - İsrail 145 bin

23 - Belarus 121 bin

24 - İspanya 97 bin

25 - Japonya 84 bin

26 - İran 74 bin

27 - Türkiye 59 bin

28 - Gürcistan 58 bin

29 - Hindistan 57 bin

30 - Avusturya 43 bin

HABERRUS