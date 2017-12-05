'Rusya'yı en çok ziyaret eden yabancılar' listesinde Türkler 27. sıraya geriledi
Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), 2017 yılında Rusya'yı en fazla ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarını açıkladı. Listeye göre Ukrayna, Kazakistan ve Çin'den yılın ilk 9 ayında 19 milyon kişi Rusya'yı ziyaret etti.
Yılın ilk 9 ayındaki rakamlara bakıldığında, Rusya'ya gelen yabancıların sayısında yüzde 2,8 oranında bir düşüş var.
Rusya'yı en fazla ziyaret eden yabancı ülkeler listesi şöyle:
1 - Ukrayna 6 milyon 640 bin
2 - Kazakistan 2 milyon 680 bin
3 - Çin 1 milyon 240 bin
4 - Finlandiya 781 bin
5 - Azerbaycan 655 bin
6 - Polonya 556 bin
7 - Almanya 500 bin
8 - Ermenistan 442 bin
9 - Moldova 396 bin
10 - Özbekistan 375 bin
11 - Abhazya 321 bin
12 - Estonya 310 bin
13 - Tacikistan 303 bin
14 - Moğolistan 301 bin
15 - Kırgızistan 294 bin
16 - ABD 253 bin
17 - Letonya 196 bin
18 - Litvanya 174 bin
19 - İngiltere 153 bin
20 - İtalya 152 bin
21 - Fransa 149 bin
22 - İsrail 145 bin
23 - Belarus 121 bin
24 - İspanya 97 bin
25 - Japonya 84 bin
26 - İran 74 bin
27 - Türkiye 59 bin
28 - Gürcistan 58 bin
29 - Hindistan 57 bin
30 - Avusturya 43 bin
HABERRUS