'Rusya'yı en çok ziyaret eden yabancılar' listesinde Türkler 27. sıraya geriledi

Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), 2017 yılında Rusya'yı en fazla ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarını açıkladı. Listeye göre Ukrayna, Kazakistan ve Çin'den yılın ilk 9 ayında 19 milyon kişi Rusya'yı ziyaret etti.

Yılın ilk 9 ayındaki rakamlara bakıldığında, Rusya'ya gelen yabancıların sayısında yüzde 2,8 oranında bir düşüş var.

Rusya'yı en fazla ziyaret eden yabancı ülkeler listesi şöyle:

1 - Ukrayna 6 milyon 640 bin

2 - Kazakistan 2 milyon 680 bin

3 - Çin 1 milyon 240 bin

4 - Finlandiya 781 bin

5 - Azerbaycan 655 bin

6 - Polonya 556 bin

7 - Almanya 500 bin

8 - Ermenistan 442 bin

9 - Moldova 396 bin

10 - Özbekistan 375 bin

11 - Abhazya 321 bin

12 - Estonya 310 bin

13 - Tacikistan 303 bin

14 - Moğolistan 301 bin

15 - Kırgızistan 294 bin

16 - ABD 253 bin

17 - Letonya 196 bin

18 - Litvanya 174 bin

19 - İngiltere 153 bin

20 - İtalya 152 bin

21 - Fransa 149 bin

22 - İsrail 145 bin

23 - Belarus 121 bin

24 - İspanya 97 bin

25 - Japonya 84 bin

26 - İran 74 bin

27 - Türkiye 59 bin

28 - Gürcistan 58 bin

29 - Hindistan 57 bin

30 - Avusturya 43 bin

HABERRUS