Türkiye, Krasnodar-Samsun uçuşları için cebinden 10 bin dolar ödüyor

Rusya'nın Krasnodar şehrinden Samsun'a direkt seferlerin tekrar başlatılması için çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz uçuş başına 10 bin dolarlık boş koltuk ücretlerinin cepten ödediklerini söyledi.

13 Mayıs 2017 tarihinde başlatılan ve 2 ay devam eden seferler "Bombardier CRJ-100/200" model uçak ile gerçekleştiriliyor. Her cumartesi gerçekleştirilen uçuşun gidiş-dönüş bilet fiyatları ise 650 TL'den başlıyor.

Sabah gazetesinden Dilek Göngör, Samsun ile Krasnodar arasında başlatılan direkt uçak seferlerinin öyküsünü anlattı: "Ticarette biraz kafasını kaldırmış, ihracat potansiyeli olan ve turizmde öne çıkmak için uğraş veren her Anadolu şehri gibi Samsun'da da aynı sorunla karşılaştık. Nedir bu sorun derseniz..."

Yazı şöyle devam ediyor:

"Tıpkı Konya'daki gibi Samsun'da da havayolu ulaşımında sıkıntı yaşanıyor. Samsun, Rusya ve Ukrayna gibi Türkiye'nin kuzeyindeki ülkelere uçakla 45-50 dakikalık mesafede. Ancak Samsun'dan Rusya'ya, Rusya'dan Samsun'a uçak kalkmıyor. Karadeniz'in bu güzide şehrine gelmek isteyen bir Rus önce İstanbul'a inecek ardından Samsun uçağını bekleyecek şehre öyle ulaşacak. Bu da en iyi ihtimalle 7-8 saat. Durum böyle olunca hem turist hem yatırımcı çekmek Samsun için zorlaşıyor. Halbuki şehirde 10 tane 5 yıldızlı hastane var. Samsun-Rusya arasında uçak seferleri başlatılsa şehir sağlık turizmi alanında ilk sıralara yerleşebilir.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile kahvaltıda bu meseleyi tartışıyoruz. Yılmaz, şehrin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile epeyce kafa yormuş.

Hatta defalarca Türkiye'deki havayolu şirketlerinin kapısını aşındırmış. Kimseden ses çıkmayınca Rusya'ya gitmiş. RusLine şirketine "Zarar etmeyeceksiniz, boş koltukların parasını biz vereceğiz" diyen Başkan Yılmaz teklifini kabul ettirmiş. Rus şirket haftada bir kez Samsun'a direkt uçuyor. Bir süredir havaalanındaki sorun nedeniyle aksayan seferler 22 Aralık'ta tekrar başlıyormuş. Başkan Yılmaz'a ceplerinden ne kadar ödediklerini sordum. "Şu anda uçuş başına 10 bin dolar ama bir müddet sonra bu ortadan kalkacaktır" dedi.

Anlayacağınız, Samsun şimdilik kendi göbeğini kendi kesmiş. Umarım, Anadolu'daki direkt uçuş sorunu artık havacılık şirketlerinin gündemine girer."

HABERRUS