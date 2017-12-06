İstanbul'da hayatını kaybeden Rus genç kızın ailesi Rus Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu

18 Kasım'da İstanbul'da bir aracın içerisinde cesedi bulunan 19 yaşındaki Rusya vatandaşı Tatyana Çehranova'nın ailesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak kızlarının ölüm sebebinin araştırılmasını istedi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinden kumarhanede çalışmak için Türkiye'ye giden Çehranova'nın, Türk iş adamı İbrahim Yıldız ile tatil yaptıktan sonra bir araç içerisinde cesedi bulunmuş, parmak araları ve sırtında morluklara rastlanmıştı.

Tatyana'nın ebeveynleri, Türkiye'de adli tıp muayenesinin sonuçlarını bekliyor. Annesi ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hitaben bir mektup yazarak, kızlarının kim tarafından öldürüldüğünün bulunmasını talep etti.

Türkiye'de cinayeti araştıran merciler ölüm sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak, Rus medyasında yer alan haberlere ve ailenin açıklamalarına göre Tatyana Çehranova birileri tarafından öldürülmüş olabilir.

Çehranova, St. Petersburg şehrindeki Smolenskiy mezarlığına defnedildi.

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