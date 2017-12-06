Ruslar yeni yılı evde geçirecek: Yurtdışı çıkış yasağı bulunanların sayısı 2 milyona yaklaştı

Borçlarından dolayı yurtdışı çıkış yasağı bulunan Rusya vatandaşlarının sayısı 2 milyona yaklaştı. Ayrıca uzmanlara göre, 7 milyon kişiye daha borçlarından dolayı yurtdışı çıkış yasağı gelebilir.

Rusya Federal İcra Dairesi'nden (FSSP) yapılan açıklamaya göre, icralık borçlarından dolayı yurtdışı çıkış yasağı bulunan Rusya vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. İcra Dairesi'nin verilerine göre 2017 yılının ilk 10 ayında 2.7 milyon insan hakkında "Borçlu olduğu için Rusya'dan ayrılmaması" kararı verildi.

Life.ru'nun haberine göre, bu insanların toplam borcu 1,5 trilyon ruble (25,5 milyar dolar) olarak hesaplandı. 2016 yılında ise 2,3 milyon kişi için yurtdışı çıkış yasağı getirilmişti.

1 Ekim 2017 tarihine kadar Rusya'da 10 bin ruble (170 dolar) üzeri borcu olan ve bu borcu için mahkemelik olan vatandaşların yurtdışına çıkışı engelleniyordu. Ancak 1 Ekim 2017'den itibaren bu rakam 30 bin rubleye (510 dolar) yükseltildi.

Rusya vatandaşlarının en çok borçlandığı ve ödeyemediği kalemler ise krediler, vergiler, idari cezalar, nafaka, konut ve toplumsal hizmetler (JKH) oldu.

Yine life.ru'nun haberine göre, Rusya'da borcu bulunan ancak henüz yurtdışı çıkış yasağı almayan vatandaşların sayısı ise 7 milyon. Bir kredi şirketinden yapılan açıklamaya göre "Bugün Rusya'da, 90 günden fazla süredir borçlarını geciktiren 9 milyondan fazla kişi var. Bunların yüzde 75'inin borcu 30 bin rubleyi aşıyor. Yani 6.8 milyon insan 'risk' içinde. Bu da aktif nüfusun yüzde 8-9'una denk geliyor."

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