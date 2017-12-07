6 yaşındaki Anastasiya 'Dünyanın en güzel kızı' seçildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan 6 yaşındaki Anastasiya Kinyazeva, İngiliz medya kuruluşu The Daily Mail tarafından dünyanın en güzel kızı seçildi.

Nastya'nın annesi Anna tarafından yönetilen ve Nastya'nın fotoğraflarının yayınladığı Instagram hesabının 620 bin takipçisi bulunuyor.

Çocuk markaları için model olarak çalışan Nastya, reklam çekimlerinde ve moda şovlarında yer alıyor.

Nastya'nın fotoğraflarını dünyanın birçok şehrindeki reklam bannerlarında da görmek mümkün.

Nastya ve ailesi, daha şimdiden birçok dünya markası ile ciddi sözleşmeler imzalıyor.

Nastya, büyük mavi gözleri ve kukla gibi yüzüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

HABERRUS, Foto: Instagram