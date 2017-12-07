Rusya ve Türkiye anlaştı: Moskova-Antalya uçuşları artırılıyor

Rusya ve Türkiye'nin havacılık sektörü yetkilileri, Moskova-Antalya hattında haftada 7 kez sefer gerçekleştirecek üçüncü bir havayolu şirketinin tayin edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) sitesinde yayınlanan yazıdan, Ulaştırma Bakanlığı’nın Sivil Havacılık Devlet Politikası Departman Başkanı Svetlana Petrova'nın imzasını taşıyan teklif mektubunun, 27 Ekim’de Türk yetkililere gönderildiği öğrenildi.

Şu anda Moskova-Antalya hattındaki doğrudan seferler, Rus havacılık şirketi Aeroflot ve Türk Havayolları tarafından gerçekleştiriliyor.

Rosaviatsiya tarafından yayınlanan belge:

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