Erdoğan, Papa ve Putin ile Kudüs’ü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, “Kudüs konusunda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlali anlamına gelecek girişimlere uluslararası toplumun tepki göstermesi gerektiğine işaret eden Erdoğan ve Papa Francis, ABD yönetiminin attığı adımın yanlış olduğunu farklı platformlarda dile getireceklerini de söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 13 Aralık 2017 günü İstanbul’da Olağanüstü İslam Zirvesi’ni düzenleyeceğini vurguladı.

Erdoğan’dan barış için ‘1967 sınırları’ vurgusu

Türk tarafı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bölgenin barış ve istikrarı için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasının şart olduğuna dikkati çektiğini bildirdi.

Putin ile ‘yakın temas’ mutabakatı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan’ın Putin ile telefon görüşmesinde de, İsrail’in 1980 yılında aldığı Kudüs’ü ilhak kararının uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkat çektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Kremlin’in açıklaması

Kremlin basın dairesi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’i, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13 Aralık'ta İstanbul'da Kudüs'ün statüsünü görüşmek üzere toplanacağı konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre açıklamada, “Türk tarafının girişimiyle yapılan telefon görüşmesinde iki lider de ABD'nin Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Amerika Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs’e taşınması planlarıyla ilgili ciddi endişeleri dile getirdi. Bu tür adımların Ortadoğu barış süreci umutları raydan çıkaracağı kaydedildi" ifadeleri yer aldı.

Kremlin’in açıklamasında, “Rusya ve Türkiye, BM Güvenlik Konseyi ve Genel kurulu kararları ve Filistin halkının kendi devletlerini yaratma hakkının uygulanması temelinde, Ortadoğu krizinin adil ve uzun ömürlü çözüm için çalışmaya bağlılıklarını teyit etti. İki lider uluslararası toplumun çabalarının hedefinin Filistin-İsrail müzakerelerin yeniden başlatılması olması gerektiğine vurgu yaptı” dendi.

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