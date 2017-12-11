Putin, Ankara ziyareti öncesi Mısır'da Sisi'yle buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Suriye'nin Hmeymim üssünü ziyaret ettikten sonra, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmek için Kahire'ye hareket etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki ülke liderlerinin, Rusya-Mısır ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda daha ileri düzeye taşınması için görüşmelerde bulunacakları bildirildi.

İkilinin ayrıca, öncelikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde istikrar ve güvenlik konularında uluslararası gündemin kilit yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunacakları belirtildi.

Bir gün içerisinde: Suriye, Mısır ve Türkiye

Bu sabah Moskova'dan ayrılan Putin, bir gün içerisinde Suriye, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Rus lider bu sabah Suriye'deki Himeymim hava üssünü ziyaret ederek, terörle mücadele operasyonuna katılan Rus askerine teşekkür etmişti.

Putin, Suriye'deki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir verdi.

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