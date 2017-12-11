Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara’ya geldi. Putin'i taşıyan uçak gecikmeli olarak 19:00 sularında Ankara Esenboğa havalimanına iniş yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in bugün Ankara’ya yapacağı çalışma ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunun görüşüleceğini belirtmişti.

Bugün sadece Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'sürpriz' bir şekilde sabah Suriye'ye, ardından Mısır'a giderek Beşar Esad ve Sisi ile görüştü. Putin'in Suriye'de yaptığı en önemli açıklama, "Suriye'deki Rus birliklerinin ülkeden çekilmeye başlaması yönündeki emri" oldu.

Putin'in bugün akşam saatlerinde Ankara'yı ziyaret ederek Erdoğan'la görüşmesi, başta Kudüs olmak üzere Suriye ve Rusya-Türkiye arasındaki enerji projelerini görüşmesi bekleniyordu. Ancak erken saatlerde Moskova'dan ayrılan Rus lider, beklenmedik bir şekilde Suriye, ardından Mısır'a gitti. Bu ziyaretlerinin 'saklanmasının' sebebi ise güvenlik gerekçeleri olduğu tahmin ediliyor.

Suriye'de Rus askerleriyle bir araya gelen Putin, görevlerini başarıyla tamamladıkları için herkese teşekkür etti ve hayatını kaybedenleri de unutmayacaklarını söyledi. Putin, bugün Suriye'den çekilmeye başlayacaklarını, ancak herhangi bir terör tehdididin tekrar ortaya çıkması durumunda hızlı bir şekilde Suriye'ye geri dönüleceğini vurguladı. Öte yandan Putin, -Rusya için büyük önem taşıyan Hmeymim ve Tartus'daki askeri üslerin de göreve devam edeceğini hatırlattı.

Rusya'da uzmanlar, Putin'in Suriye'de askeri ve politik bir zafer elde ettiği konusunda hemfikir.

Mısır'da Sisi ile görüşen Putin, Moskova-Kahire arasında doğrudan uçuşları tekrar başlatmaya hazır olduklarını söyledi. Mısır ile 2015'de imzalanan ancak henüz inşasına başlanmayan nükleer santral ilgili de adımlar atılacağı belirtildi.

Putin ve Erdoğan'ın bu akşam saat 22:00 sularında ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Putin'i Beştepe'de Erdoğan karşılacayacak.

HABERRUS