Apple, Rusya fiyatlarını yüzde 5-11 oranında düşürdü

ABD'li teknoloji devi Apple, Rusya'daki satış fiyatlarını, piyasa koşullarındaki değişikliklerden ve hammadde fiyatlarının ucuzlamasından dolayı yüzde 5 ila 11 arasında düşürdü.

Apple, Rusya'da resmi satış yaptığı 'Apple Store' üzerindeki fiyatları güncelledi. Yeni iPhone fiyatları şöyle:

iPhone 7 32GB - 52.990 ruble (888 $) (ABD'de 649 $)

iPhone 7 128GB - 60.990 ruble (1022 $) (ABD'de 749 $)

iPhone 7 256GB - 68.990 ruble (1156 $) (ABD'de 849 $)

iPhone 7 Plus 32GB - 62.990 ruble (1055 $) (ABD'de 769 $)

iPhone 7 Plus 128GB - 70.990 ruble (1189 $) (ABD'de 869 $)

iPhone 7 Plus 256GB - 78.990 ruble (1323 $) (ABD'de 969 $)

Apple, akıllı telefonu iPhone dışında; iPad, Mac ve Apple Watch ürünlerinde de indirime gitti. Resmi fiyatlardaki düşüşün ardından, Mvideo, Eldorado re:Store gibi diğer teknoloji mağazalarında da fiyatlar düşmeye başladı.