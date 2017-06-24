Rusya’dan Telegram’a kapatma uyarısı: Süre azalıyor
Rusya Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, popüler sosyal ağ ve mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kapatılabileceği belirtildi.
Roskomnadzor başkanı Aleksandr Jarov, bugün yaptığı yazılı açıklamada Telegram'ın Rus yasalarını ihlal ettiğini savundu.
Telegram'ı yöneten şirket hakkında denetleme kurumuna bilgi verilmesi gerektiğini aktaran Jarov, bu bilgi verilmezse mesajlaşma uygulamasının Rusya'da erişim engeliyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Jarov, Telegram'dan istenilen bilgilerin Roskomnadzor'a iletilmesi için verilen sürenin daraldığını vurguladı.
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise, Telegram’ın yasaklanmasının Rusya'nın çıkarına olmayacağını savundu.
Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.
Berk Atacan, Haberrus