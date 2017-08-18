Rusya: 10 yıl sonra 3-5 bin dolarlık sürücüsüz araçlar yollarımızda olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı İgor Levitin, 10 yıl sonra Rusya'da sürücüsüz otomobil fiyatlarının 3-5 bin dolara kadar gerileyeceğini söyledi.

35 bin dolarlık sürücüsüz bir otomobilinin resmini gösteren Levitin, böyle bir aracın henüz olmadığını, ancak 500 bin kişinin bu aracı almak için toplamda 6 milyar dolar ön ödeme yaptığını belirtti.

'Territoriya smyslov' forumuna katılan Levitin, konuyla ilgili bir soruya cevap verirken, "Bu araba bizim için 35 bin dolar değerinde. Ancak ilk çıkan sürücüsüz araçlar 100 bin dolar civarındaydı. Bugün 35 bin. 10 yıl sonra, yollarımızda 3-5 bin dolarlık sürücüsüz araçlar göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya, Ağutos ayının başında, içerisinde otobüs durakları, yaya geçitleri, yol işaretleri, şerit ve kavşakların da bulunduğu, 'sürücüsüz otomobil test pisti' açmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus