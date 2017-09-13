Yeni iPhone X ve iPhone 8 tanıtıldı: İşte Rusya fiyatları

Apple'ın tüm dünyada merakla beklenen yeni iPhone modelleri dün ABD'nin San Francisco şehrinde tanıtıldı. iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin Rusya fiyatları ise beklenen rakamların üzerinde oldu.

Apple Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, iPhone 8'in 64 GB kapasiteli versiyonu 56 bin 990 ruble (986 dolar), 256 GB versiyonu ise 68 bin 990 rubleden (1194 dolar) satışa çıkacak.

iPhone 8'in daha büyük ekranlı olan Plus modelinde ise 64 GB'lık versiyon 64 bin 990 (1124 dolar), 256 GB'lık versiyon 76 bin 990 rublelik (1332 dolar) fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.

iPhone'un ön yüzündeki butonun kaldırılarak tamamen ekrandan oluşan iPhone X modeli ise 79 bin 990 ruble (1384 dolar - 64 GB) ve 91 bin 990 ruble (1592 dolar - 256 GB) fiyatlarıyla satılacak.

En farklı tasarıma sahip Apple telefon

Apple, üzerinde hiçbir tuş barındırmayan ve tamamen ekrandan oluşan en son teknolojiye sahip yeni telefonu iPhone X'i Salı günü tanıttı.

Aynı zamanda "iPhone 10" olarak da adlandırılan iPhone X'te, bir önceki modellerde yer alan parmak izi tanıma sistemi yerine yüz tanıma sistemi yer alıyor.

Apple tanıtımda yaptığı açıklamada, FaceID teknolojisinin telefonun sahibinin kimliğini tespit etmek için 30 bin adet kızılötesi nokta barındırdığını ve karanlıkta da çalıştığını söyledi. Şirket ayrıca, bu teknolojinin parmak izi tanıma sistemine kıyasla çok daha güvenli olduğunu belirtti.

iPhone X'in 64 GB hafızaya sahip modelinin ABD'de piyasaya çıkış fiyatı 999 dolar (yaklaşık 3.400 TL), 256 GB kapasiteli model ise 1.149 dolar (yaklaşık 3.900 TL) olarak belirlendi. ABD'de bu model, 3 Kasım'da satışa sunuluyor.

Bu model aynı zamanda 14,7 cm (5,8 inç) ekrana ve her inç başına 458 piksele sahip. "Süper retina" olarak isimlendirilen bu ekran, Apple'ın da bugüne kadar ürettiği en fazla detay gösteren ekran olma özelliğini taşıyor.

Üzerinde yer alan tuşun kaldırılması sonucunda kullanıcılar da uygulamalar arasında ekranda kaydırma yaparak dolaşabilecek. Sanal asistan Siri'ye ulaşmak içinse yandaki tuşa basmak gerekiyor.

iPhone X'in pil kapasitesi iPhone 7'den iki saat daha uzun. Ayrıca kablosuz şarj etme özelliği de bulunuyor.

Haberrus, BBC