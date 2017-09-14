ABD, Rus istihbaratına çalıştığı iddiasıyla Kaspersky'yi yasakladı

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, kamu kuruluşlarına gönderdiği bir tebligatla, Rus şirketi Kaspersky Lab'a ait bütün güvenlik yazılımlarını sistemlerinden kaldırmalarını istedi.

Bakanlık, şirket yetkilileriyle Rus istihbarat servisi arasındaki ilişkiden endişe duydukları ve virüs karşıtı yazılımın ulusal güvenliğe tehlike oluşturabileceği gerekçeleriyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Best Buy satışları durdurdu

Kaspersky'nin Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile beraber çalıştığı iddialarından sonra, ABD'nin popüler elektronik mağazaları zincirlerinden birisi olan Best Buy, Kaspersky ürünlerinin satışını durdurarak, ürünleri mağaza raflarından kaldırmaya başlamıştı.

Kaspersky'nin, FSB ile işbirliği yaptığı iddia edilirken, şirketin CEO'su Yevgeniy Kaspersky, yazılımlarında herhangi bir arka kapı olmadığını kanıtlamak için kaynak kodları ABD hükümetinin incelemesine açabileceklerini duyurmuştu.

"Kaspersky, FSB ile çalıştığı iddialarını reddediyor"

Kaspersky Lab, Kremlin ile bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor.

Kaspersky, karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını, ancak iddiaların temelsiz olduğunu kanıtlayacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD tarfından getirilen yasaklamayı, 'rekabetçi bir şirketi pazarından mahrum bırakmak' olarak yorumladı.

Eski KGB mezunu

Yevgeniy Kaspersky'nin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'ye (Devlet Güvenlik Komitesi) ait bir yüksek okuldan mezun olduğu biliniyor. İddialara göre Kaspersky, Rusya İstihbarat Kurumlarıyla olan ilişkisini devam ettiriyor.

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