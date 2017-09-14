Apple, Rusya'da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus fiyatlarını düşürdü

Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 8 ve iPhone X modellerinin piyasaya çıkmasıyla, eski iPhone modellerinde indirime gidiyor.

Apple Rusya'dan yapılan açıklamada, eski iPhone modellerinde ortalama 4-5 bin ruble (70-86 dolar) indirim yapıldığı belirtildi.

Buna göre iPhone 7'nin 32 GB kapasiteli versiyonu 50 bin rubleden 44 bin rubleye, 128 GB versiyonu ise 57 bin rubleden 52 bin rubleye düşürüldü.

iPhone 7 Plus 32 GB versiyonu ise 58 bin rubleden 53 bin rubleye düşürülürken, 128 GB versiyonu ise 61 bin rubleye satın almak mümkün.

iPhone 6s ve SE fiyatları da düştü

iPhone 6s 32 GB 41 bin ruble yerine 36 bin, SE ise 28 bin rubleden başlayan fiyatlarla satılacak.

Rus vatandaşları iPhone 8 almaya hazır değil

Mail.Ru internet sitesinin gerçekleştirdiği ankete göre Rusya'da yaşayan vatandaşların yalnızca yüzde 4'ü yeni tanıtılan iPhone 8'i almaya hazır.

Rusya'da iPhone 8'e herkesten önce ulaşmak isteyenler 89 bin ruble (1545 dolar) ödeyerek 15 Eylül'e ön sipariş verebiliyor.

Rusya'da insanların 5'te 1'i yeni bir akıllı telefon satın almak için 50-70 bin ruble (867 - 1214 dolar) arasında para vermeye hazır.

Anket verilerine göre akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 61'inin en çok istediği özellik batarya kapasitelerinin artırılması. İkinci sırada sağlamlık ve suya-toza dayanıklılık, üçüncü sırada ise tasarım geliyor.

Selim Saygıner, Haberrus