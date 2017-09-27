Rusya'dan Facebook'a uyarı: Ya kanunlara uyun, ya da Rusya'daki faaliyetlerinize son verin

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söyledi.

Sputnik'e konuşan Jarov, Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini depolamaya ilişkin kanuna uyulmaması halinde Facebook'un Rusya'da erişime kapatılacağını ifade etti.

Facebook'a engelin 2018 yılında getirebileceğini kaydeden Jarov, "Ya kanunlara uyulmasını sağlayacağız ya da Facebook Rusya topraklarındaki faaliyetlerine son verecek. Bu konuda hiçbir istisna yok" dedi.

Rusya'da 1 Eylül 2015'te yürürlüğe giren kişisel veri depolama kanununa göre, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre, ihlalde bulunan internet sitelerine Roskomnadzor tarafından ulaşım engelleniyor.

Rusya, geçtiğimiz yıl bu kuralı ihlal eden iş dünyasının sosyal medyası, profesyonel paylaşım platformu LinkedIn'e erişimi yasaklamıştı.

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