Rusya, Kuzey Kore'ye internet sağlayacak
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Reuters haber ajansı, Kuzey Kore'nin Rus şirketi 'Transtelekom' üzerinden internete erişeceğini yazdı.
Habere göre Kuzey Kore, daha önce yalnızca Çinli Unicom firmasından internet-trafik hizmeti alıyordu. Ancak yeni yapılan anlaşma ile Rus şirketi Transtelekom'da Kuzey Kore'ye internet erişimi sağlayacak.
Dyn Research araştırma şirketinin verilerine göre, 1 Ekim Pazar gününden itibaren Kuzey Kore'ye internet servisi Transtelekom üzerinden sağlandı.
Konuyla ilgili Transtelekom'a sorular yönelten Reutern muhabirleri cevap alamadı.
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