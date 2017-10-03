Rusya, Kuzey Kore'ye internet sağlayacak

Rusya, Kuzey Kore'ye internet sağlayacak

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Reuters haber ajansı, Kuzey Kore'nin Rus şirketi 'Transtelekom' üzerinden internete erişeceğini yazdı.

Habere göre Kuzey Kore, daha önce yalnızca Çinli Unicom firmasından internet-trafik hizmeti alıyordu. Ancak yeni yapılan anlaşma ile Rus şirketi Transtelekom'da Kuzey Kore'ye internet erişimi sağlayacak.

Dyn Research araştırma şirketinin verilerine göre, 1 Ekim Pazar gününden itibaren Kuzey Kore'ye internet servisi Transtelekom üzerinden sağlandı.

Konuyla ilgili Transtelekom'a sorular yönelten Reutern muhabirleri cevap alamadı.

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