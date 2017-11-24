Rus halkı Türkiye hakkında neler biliyor?
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Rusya'nın Saratov şehrinde yaşayan Angelina Çertok, YouTube kanalı için hazırladığı videoda, şehirde yaşayan insanlara Türkiye hakkında sorular sordu.
İleri derecede Türkçe bilen Çertok, yolda yürüyen vatandaşlara, "Türkiye’nin başkenti neresidir?, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kimdir?, Osmanlı Devleti ismini nereden alır? ve Atatürk kimdir?" gibi sorular yöneltti.
Cevaplar için videoyu izleyebilirsiniz:
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HABERRUS