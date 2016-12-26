Dünyanın en büyük ordu korosu Karadeniz’e düşen Rus uçağında yer alıyordu

92 kişiyi taşıyan Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Tu-154 ipi uçak, Rusya’nın Soçi kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düştü. Suriye’nin Lazkiye kentine gittiği belirtilen uçakta dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu’nun üyeleri de bulunuyordu.

Koronun, Rusya’nın Lazkiye üssünde bulunan askerleri için düzenlenecek olan yeni yıl etkinliklerine katılmak ve askerlere moral vermek üzere Suriye’ye gittiği ifade edildi.

1928 yılında kurulan Kızıl Ordu Korosu, SSCB’nin dağılmasından sonra dünyanın farklı ülkelerinde konserler vermeye başladı.

Kızıl Ordu Korosu Suriye’nin tarihi kenti Palmira’nın IŞİD’den kurtarılmasından sonra burada bir konser vermişti.

Koro, Rusya-Türkiye Kültür Yılı ilan edilen 2008’de Kremlin Sarayı’nda Mehteran Korosu ile birlikte ortak konser düzenlemişti.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro’nun başyapıtları arasında Katyuşa, Kalinka, Kernina ve Ave Maria gibi eserleri yer alıyor.