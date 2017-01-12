Tacikistanlı aile 'Rasul' isimli çocuğunun ismini 'Putin' olarak değiştirdi

Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde yaşayan bir aile, 'Rasul' ismindeki iki yaşındaki çocuğunun ismini 'Putin' olarak değiştirdi. Oğluna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını vermek isteyen ailenin bütün işlemleri Rusya Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla yapıldı.

Çocuklarının isminin Putin olarak değiştirilmesi gerektiğini düşünen aile, birkaç ay önce nüfus müdürlüğüne resmi başvurularda bulundu. Başvuruyu inceleyen birim, Rasul ismindeki çocuğun Putin olarak yeni isim almasını kabul etti.

Vladimir Bölgesi Aleksandrovski semti nüfus müdürlüğünden yetkililer yaptığı açıklamada şunlar söyledi, "Çocuk Moskova'da doğdu ve Moskova'da kayıtlı. Ama şuanda bizim bölgemizde yaşıyorlar. Çocuklarının isim değişikliği talebi için bize başvurma hakları var. Gereken belgeleri Moskova'da gönderdik ve onlarda dosyadaki isimleri değiştirdi. Putin Curaev isimli kimliği artık hazır. Tam ismi - Putin Cahongiroviç Cugaev."

Dedesi Putin hayranı

Rasul'un isminin Putin olarak değiştirilmesinde en etkili isim dedesi olmuş. Büyük bir Putin hayranı ve Birleşik Rusya partisi üyesi olduğu belirtilen dede, torunu için böyle bir istekte bulundu. Aile aslen Tacikistanlı.

BBC'ye konuşan dede, "Vladimir Putin benim için dünyadaki bir numaralı adam. Güçlü, akıllı ve eğitimli. Torunum dış görünüş olarak ona benziyor. İsim değiştirme fikrini, nüfus müdürlüğü dahil herkes destekledi." diye ifade etti.