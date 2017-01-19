Rusya'nın en pahalı evi satışa çıktı: 80 milyon dolar

Pahalı ve Lüks gayrimenkulleri ile bilinen Moskova'da satışa çıkan en pahalı ev 80 milyon dolar değerinde (4.8 milyar ruble). Rusya'da ortalama bir ev fiyatının tam 900 katı olan konak Moskova'nın Skolkova bölgesinde yer alıyor.

2.3 hektarlık alana inşa edilen 2500 metrekare büyüklüğündeki bina, Rusya'da ortalama bir daireden (184 metrekare) 14 kat daha büyük.

Emlak firması yetkilileri evin en az bir yıl ilanda kalacağını ve müşteri bulmanın çok kolay olmayacağını tahmin ediyor.